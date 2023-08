Transfermarkt Torwart Sommer offenbar zu Medizincheck in Mailand

Mailand Der erwartete Wechsel von Torhüter Yann Sommer vom FC Bayern München zu Inter Mailand könnte schon an diesem Montag perfekt werden.

Berichten italienischer Medien zufolge traf der bisherige Schlussmann des deutschen Rekordmeisters am Sonntagabend in Mailand ein. Dort sollte am Montag der obligatorische Medizincheck erfolgen, anschließend soll der 34-Jährige seinen Vertrag unterzeichnen. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro.

Der Schweizer war erst im Winter als Ersatz für Manuel Neuer nach dessen Beinbruch aus Mönchengladbach nach München gekommen. Allerdings möchte sich Sommer mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland weiterhin als Stammtorwart mit Einsätzen empfehlen. Dies wäre in München angesichts der angestrebten Rückkehr von Neuer nicht garantiert. Der deutsche Nationaltorwart wird bis zum Beginn der neuen Saison aber noch nicht wieder komplett fit.

Der FC Bayern hatte zuletzt schon Torhüter Alexander Nübel an den VfB Stuttgart ausgeliehen.