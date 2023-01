Transfergerücht: Cozza schon im Januar nach Wolfsburg

Steht vor einem Wechsel in die Bundesliga: Nicolas Cozza (l).

Wolfsburg Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg holt Medienberichten zufolge bereits in der aktuellen Transferphase den französischen Abwehrspieler Nicolas Cozza vom HSC Montpellier. Das berichtete der „Kicker“ und zitierte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke: „Wir haben uns geeinigt“.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg holt Medienberichten zufolge bereits in der aktuellen Transferphase den französischen Abwehrspieler Nicolas Cozza vom HSC Montpellier. Das berichtete der „Kicker“ und zitierte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke: „Wir haben uns geeinigt“.

Der 24 Jahre alte Linksverteidiger, der eigentlich im Sommer ablösefrei zu den Niedersachsen wechseln sollte, soll am Dienstag in Wolfsburg eingetroffen sein und einen Vertrag bis 30. Juni 2027 erhalten, wie der „Kicker“ mit Verweis auf französische Medien schreibt.

Der ehemalige U21-Nationalspieler absolvierte in dieser Spielzeit für Montpellier bereits 17 Erstligapartien, in denen er zwei Treffer erzielte und ein Tor vorbereitete. In Wolfsburg soll er den zum Liga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin abgewanderten Abwehrspieler Jerome Roussillon ersetzen.