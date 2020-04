Transfermarkt-Update: So viel verloren Schalke und der BVB

Essen. Das Portal transfermarkt.de reagiert auf die Coronakrise und bewertet die Spieler der Fußball-Bundesligisten komplett neu.

Die Auswirkungen der Zwangspause in der Fußball-Bundesliga sind spürbar, aber noch nicht lesbar. Niemand kann sagen, ob es in der kommenden Transferperiode große Investitionen seitens der Vereine geben wird oder nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Klubs aufgrund der hohen wirtschaftlichen Einbußen auf große Ausgaben verzichten müssen.

Das Corona-Virus beutelt auch den Spielermarkt

Grund dafür ist - wie sollte es dieser Tage anders sein - die Ausbreitung des Coronavirus. Die damit verbundene Spielpause sowie das wahrscheinliche Szenario, dass die restlichen Spieltage ohne Stadion-Besucher ausgetragen werden sorgen für große Irritation. Und wohl für eine Veränderung des Marktes.

Das Internet-Portal transfermarkt.de hat deshalb sämtliche Spieler der obersten Ligen pauschal neu bewertet. „Die Börsenkurse sind eingebrochen, zahlreichen Vereinen könnte eine Insolvenz drohen und die Transferplanungen sind aufgrund der vielen Unsicherheiten bei den meisten Klubs zum Erliegen gekommen. Es ist aktuell kaum vorstellbar, dass die Transferpreise in absehbarer Zeit weiter so ansteigen wie in den vergangenen Jahren“, sagt Gründer Matthias Seidel und begründet damit die Maßnahme. Die Folge: Die Kader der Bundesligisten verlieren mehr als 900 Millionen Euro an Marktwert.

So groß ist der Verlust beim BVB und bei Schalke 04

Die größten prozentualen Buchverluste muss demnach Borussia Mönchengladbach hinnehmen. Der Gesamtwert des Fohlen-Kaders verlor 20,02 Prozent und sank auf geschätzte 249,5 Millionen Euro. Den größten absoluten Verlust musste Rekordmeister und Tabellenführer FC Bayern München hinnehmen. Von 936,3 rutschte das Ensemble des Serien-Champions auf 756,6 Millionen Euro. Das entspricht einem prozentualen Verlust von 19,19 Prozent.





Eine Grundlage zur Berechnung des Verlustes ist das Alter der Akteure. Der Marktwert der Spieler, die 1998 oder später geboren wurde, sank um jeweils zehn Prozent. Älter Spieler wurden bis zu einer Untergrenze von 300.000 Euro um 20 Prozent abgewertet.







Von dieser Methode profitieren vor allem die Revierklubs Borussia Dortmund und Schalke 04. Da die beiden Vereine im Schnitt relativ junge Kader haben und vor allem die BVB-Superstars Erling Haaland und Jadon Sancho noch jung sind, hält sich der relative Verlust in Grenzen. Der Kader von S04 verlor 16,66, der Dortmunder wiederum 15,24 Prozent - das ist ligaweit der kleinste Verlust.