Trotz Coronavirus: 26. Bundesliga-Spieltag findet statt

In der Fußball-Bundesliga wird am kommenden Wochenende gespielt. Offen ist noch, unter welchen Umständen die Spiele stattfinden.

Frankfurt. Der Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga wird am kommenden Wochenende trotz des grassierenden Coronavirus fortgesetzt. Das bekräftigt die DFL.

Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga hat am Montag beschlossen, dass der 26. Spieltag in den beiden Bundesligen am kommenden Wochenende wie geplant stattfindet, sofern es keine anderslautenden Verordnungen der Behörden vor Ort gibt. Im Falle von behördlichen Einschränkungen der Zuschauerzahl wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus sollen die betroffenen Partien als Geisterspiele ausgetragen werden. Dies teilte die DFL mit.

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu Beginn der kommenden Woche sollen mit den Vertretern der 36 Profivereine die möglichen Folgen für den Spielbetrieb der beiden Bundesligen im weiteren Saisonverlauf besprochen werden. Zudem will sich die DFL mit dem DFB und der UEFA darüber austauschen, ob eine Verlagerung von Liga-Spieltagen bis Ende Mai theoretisch möglich sein könnte. Die Saison in den Bundesligen endet wegen der EM im Juni regulär Mitte Mai. (dpa)

