Union-Coach Fischer vor Topspiel: „Auch wir haben Qualität“

Trainer Urs Fischer vom 1. FC Union Berlin geht mit Respekt in das bevorstehende Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern München. „Das ist eine Top-Mannschaft in Europa mit Unterschiedsspielern ohne Ende. Das wird eine ganz schwere Aufgabe“, sagte Fischer am Samstag in einer Medienrunde vor der Partie an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Zwar seien beide Clubs aktuell punktgleich in der Tabelle, auf Augenhöhe sieht der gebürtige Schweizer seine Mannschaft mit dem Rekordmeister allerdings nicht. Fischer betonte jedoch: „Aber auch wir haben Qualität.“ Bis auf den verletzten András Schäfer steht ihm sein kompletter Kader zur Verfügung.