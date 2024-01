VfB Stuttgart verlängert mit Verteidiger Stenzel bis 2026

Stuttgart Der VfB Stuttgart hat auch den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Abwehrspieler Pascal Stenzel verlängert. Wie der Tabellendritte mitteilte, läuft die neue Vereinbarung mit dem 27-Jährigen bis 30. Juni 2026.

Rechtsverteidiger Stenzel kam im Sommer 2019 vom SC Freiburg zunächst auf Leihbasis zum damaligen Zweitligisten und wurde vom VfB 2020 nach der Bundesliga-Rückkehr fest verpflichtet.

„Pascal Stenzel gehört zu den technisch versiertesten Spielern in unserem Kader und ist für uns bis hinein in die Kabine eine wichtige Größe. Ihn verbindet viel mit Stuttgart und der Region und der VfB ist für Pascal eine sehr persönliche Angelegenheit“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Stenzel bestritt bisher 107 Pflichtspiele für den VfB, davon 63 in der Bundesliga, 34 in der 2. Bundesliga und zehn im DFB-Pokal.

Zuletzt hatte der Tabellendritte bereits die Verträge mit Kapitän und Abwehrchef Waldemar Anton und mit Spielmacher Enzo Millot verlängert. Auch mit dem Flügelspieler Chris Führich verhandelt der Verein über eine Ausdehnung des noch bis 2025 laufenden Vertrags.