VfL Bochum und Letsch gehen weiter gemeinsamen Weg

Bochum Thomas Letsch bleibt beim VfL Bochum. Der Chefcoach hat seinen Vertrag an der Castroper Straße bis 2026 verlängert.

Fußball-Bundesligist VfL Bochum und Trainer Thomas Letsch haben sich auf eine längere Zusammenarbeit geeinigt. Wie der Revierclub mitteilte, habe man den Vertrag mit dem Chefcoach bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

Letsch arbeitet seit September 2022 an der Castroper Straße und konnte den Club in der vergangenen Saison auf Rang 14 führen. „Kontinuität in der Entwicklung wird durch Kontinuität auf den entscheidenden Positionen begünstigt. Thomas Letsch hat unser Team in einer überaus schwierigen Lage übernommen und es zum Klassenerhalt geführt. Thomas hat die Bochumer Gemeinschaft kennen und schätzen gelernt und sich durch erfolgreiche Arbeit ihren Respekt erworben“, sagte Bochums Geschäftsführer Sport Patrick Fabian.

„Für mich ist und bleibt es ein Privileg, den VfL Bochum auch in Zukunft trainieren zu dürfen. Hier ist genau der richtige Platz für mich - in der Stadt Bochum, beim VfL und seinen wunderbaren Menschen“, sagte Letsch. Zusammenhalt und ehrliche harte Arbeit zeichne den VfL aus, befand der Chefcoach. „Das wird auch in Zukunft die Grundlage für unser großes Ziel Klassenerhalt sein“, sagte der Bochumer Trainer.