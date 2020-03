Vor Schalke-Spiel: FC Bayern zu Gast bei Rot-Weiss Essen

Essen. Vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale auf Schalke ist der FC Bayern München zu Gast in Essen. An der Hafenstraße war Anschwitzen angesagt.

Hohe Prominenz am Dienstagmorgen an der Essener Hafenstraße: Der FC Bayern hat sich im Stadion Essen auf das DFB-Pokalspiel am Dienstagabend gegen den FC Schalke 04 vorbereitet.

Nicht viele hatten davon mitbekommen, weshalb nur eine Hand voll Fans da gewesen sind. Um kurz nach elf fuhr am Dienstagmorgen der Mannschaftsbus des FC Bayern München an der Essener Hafenstraße vor. Am Morgen vor dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 hatte sich der deutsche Rekordmeister im Stadion Essen zum Anschwitzen getroffen.

Nach Hopp-Eklat: So will der DFB Fan-Eskalationen verhindernNur eine gute halbe Stunde lang ging die Einheit, ehe die Mannschaft von Trainer Hansi Flick um kurz vor zwölf Uhr wieder ins Sheraton-Hotel nach Essen-Rüttenscheid zurückkehrte. Anstoß für das DFB-Pokal-Viertelfinale in der Schalker Veltins-Arena ist am Dienstag um 20.45 Uhr. (fs)