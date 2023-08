Wechsel von Stuttgarts Endo zum FC Liverpool fix

Stuttgart Der japanische Fußball-Nationalspieler Wataru Endo wechselt wie erwartet vom VfB Stuttgart zum FC Liverpool. Das bestätigten die beiden Vereine.

Die Ablösesumme, die der englische Premier-League-Club von Trainer Jürgen Klopp an den Bundesligisten überweist, soll Medienberichten zufolge bei rund 20 Millionen Euro liegen und durch mögliche Bonuszahlungen auf bis zu 25 Millionen Euro anwachsen können. Endo erhält bei den Reds einen „langfristigen“ Vertrag, wie sie mitteilten.

Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2019 vom belgischen Club VV St. Truiden zum VfB gewechselt und in den vergangenen Jahren einer der unumstrittenen Leistungsträger der Schwaben. Der 30-Jährige hätte die Stuttgarter, die zum Liga-Start am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den VfL Bochum treffen, auch diese Saison als Kapitän anführen sollen. Er hatte in der Vergangenheit aber auch mehrfach erklärt, irgendwann in England spielen zu wollen.

„Mit Wataru Endo geht ein großes Stück Identität des VfB“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Er sei in Stuttgart „als Sportler und Mensch zur Legende geworden“. Auch wegen seiner Verdienste habe man dem Wechselwunsch des Spielers entsprochen. Für Endo gehe ein „Lebenstraum“ in Erfüllung.