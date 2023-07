Werder gewinnt Testspiel gegen Toulouse deutlich

Bremen Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sein Testspiel gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse deutlich gewonnen. Vor 1600 Zuschauern im Parkstadion im österreichischen Zell am Ziller setzte sich die Mannschaft von Trainer Ole Werner mit 5:2 (1:1) durch.

Je zwei Treffer gelangen den Bremer Angreifern Niclas Füllkrug und Dawid Kownacki. Füllkrug traf in der 50. Minute per Foulelfmeter und in der 73. Minute aus dem Spielverlauf heraus. Kownacki war in der 62. und der 82. Minute erfolgreich. Das fünfte Werder-Tor ging auf das Konto von Romano Schmid (36.). Die Franzosen waren durch Mamady Bangre (15.) in Führung gegangen. Ado Onaiwu traf für Toulouse zum zwischenzeitlichen 2:2.

Werder eröffnet am 18. August (20.30 Uhr/Sat.1) mit dem Heimspiel gegen Rekordmeister und Titelverteidiger Bayern München die neue Bundesliga-Saison.