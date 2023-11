Wolfsburg-Coach Kovac nach 0:4: „Nichts schönreden“

Mönchengladbach Der VfL Wolfsburg steckt in der Krise. Nach der Niederlage bei Borussia Mönchengladbach findet Trainer Niko Kovac deutliche Worte.

Wolfsburgs Trainer Niko Kovac hat nach der 0:4-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach deutliche Kritik an seiner Mannschaft geübt. „Wenn man so viele Fehler macht, wird man in der Bundesliga kein Spiel gewinnen. Deswegen haben wir auch in der Höhe verdient verloren“, sagte der 52-Jährige. „Wir müssen nichts schönreden.“

Aus den vergangenen fünf Ligaspielen haben die Niedersachsen nur einen Punkt geholt. „Es liegt, glaube ich, nicht in erster Linie an taktischen Sachen“, sagte Kovac zur aktuellen Krise. „Die Gladbacher haben die Tore erzielt, aber wir haben sie vorbereitet.“

Obwohl seine Mannschaft zur Halbzeit bereits 0:2 zurücklag, wurde der Coach nach eigenen Angaben nicht laut in der Kabine. „Es bedarf niemanden wie mich, der mit dem Dampfhammer draufhaut“, sagte Kovac, der die anstehende Länderspielpause auch als Chance betrachtet. „Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn der ein oder andere mal wegkommt und mit der Nationalmannschaft auf andere Gedanken kommt“, sagte er.