1. FC Köln: Gisdol stellt Spielern die Charakterfrage

Köln. Markus Gisdol und die gebeutelten Fußballer des 1. FC Köln bekamen am Sonntag Besuch, sogar gleich zweimal. Vor der Bundesliga-Partie gegen Union Berlin – und noch einmal, als beim niveauarmen Duell der beiden Vorjahres-Aufsteiger gerade Pause war. Zu Gast in der Kabine war jeweils Jonas Hector – der Kapitän des Geißbock-Klubs, der zwei Monate nach dem in Bielefeld erlittenen Schleudertrauma weiter an seinem Comeback arbeitet. Nun war der 30-Jährige zumindest als mentale Stütze für die Kollegen im Einsatz. Für den Trainer des neuen Tabellen-17. ein klarer Fall von Hoffnungsschimmer.

„Wir sind zu brav aktuell. Das war mir viel zu ruhig auf dem Platz, das ist bei anderen Mannschaften ganz anders“, wetterte der 51 jahre alte Gisdol nach dem 1:2 gegen die Köpenicker, als Überraschungsfünfter das emotionale Gegenstück zu den Rheinländern. "Andere Mannschaften feuern sich an, wehren sich mehr. Da muss ich meine Mannschaft in die Verantwortung nehmen.“ Die Kölner dagegen zählen – ähnlich widerwillig wie die Spieler des FC Schalke 04 – weiter die Anzahl ihrer sieglosen Spiele. Eine schwarze Serie, die seit dem 6. März anhält. Deshalb richtet sich der Blick nun verstärkt auf Hector. „Eine Hoffnung ist, dass er bald wieder zurück ist. Er ist unser unumstrittener Führungsspieler, der auch jetzt da war und mit mir die Dinge anspricht.“

1. FC Köln präsentiert sich im Angriff wie in der Abwehr als Hühnerhaufen

Themen, die im Kölner Grüngürtel in diesem Herbst dringend diskutiert werden müssen, gibt es reichlich. „So wie wir verteidigen, das ist einfach schlecht. So holst du niemals einen Punkt in der Bundesliga“, lautete etwa der Beitrag des einsichtigen Rafael Czichos zur anhaltenden Baisse beim FC, der Abwehrchef monierte aber zugleich: „Auch im Spiel nach vorne sind wir viel zu ungenau.“

Unterlegt wurden diese Thesen bei der Pleite gegen Union durch alle drei Tore: Zur Führung kamen die Gäste, weil Czichos und Marius Wolf sich bei der Verteidigungsarbeit uneins waren. Der überraschende Kölner Ausgleich durch Ellyes Skhiri fiel nach einem Freistoß. Und dem Berliner Siegtreffer, bei dem Max Kruse erstmals in seiner Karriere einen Elfmeter vergab, ehe er im Nachschuss traf, ging ein unnötiger Ballverlust voraus.

Nach acht Spieltagen haben die Kölner bereits sechs Strafstöße verursacht. „Es ist ganz bitter, das war der gefühlt einhundertste Elfmeter gegen uns“, beklagte Verursacher Salih Özcan den ungesunden Mix aus Ungeschicklichkeit, Unaufmerksamkeit und Unsicherheit, der das Team nun auf einen Abstiegsrang abrutschen ließ.

Gisdol macht sich keine Illusionen - der 1. FC Köln kämpft nur um den Klassenerhalt

„Wir müssen uns keine Illusionen machen, es wird ein Kampf um den Klassenerhalt bleiben“, prophezeit Gisdol – der sich vorwerfen lassen muss, seiner Mannschaft nach der Hälfte der Hinrunde noch kein schlüssiges Offensivkonzept vermittelt zu haben. Schon vor zwei Wochen fielen die Kölner beim 1:1 in Bremen durch ihr extremes Defensivspiel auf, nun nörgelte der diesmal abgemeldete Union-Regisseur Kruse: „Köln hat sehr destruktiv gespielt, wollte das Spiel nur kaputt machen.“

Mit Argusaugen werden die Verantwortlichen am Geißbockheim verfolgen, ob in der Arbeit ihres Trainers Markus Gisdol in naher Zukunft Fortschritte zu erkennen sind. Mit dem 18. Ligaspiel in Folge ohne Sieg hat der 1. FC Köln gerade den klubeigenen Negativrekord eingestellt, die nächsten Gegner heißen Dortmund und Wolfsburg. Die dunkle Serie könnte also weiter anwachsen – nachdem gegen die Eisernen aus der Hauptstadt auch die sympathische Unterstützung einiger Anhänger nichts half: Diese hatten in der menschenleeren Arena hinter der Südtribüne einen Ghettoblaster aufgestellt, aus dem während der gesamten Partie aufmunternde FC-Fangesänge auf den Rasen drangen. Ein fröhliches Kölner Beiprogramm – bei einer reichlich schauderhaften Hauptvorstellung.