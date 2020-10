1. FC Köln: Kaderplanung nur auf den letzten Drücker

Köln. Sportchef Horst Heldt konnte erst spät einkaufen. Dem Bundesligisten 1. FC Köln fehlt es daher an Eingespieltheit. Eine Analyse.

Horst Heldt hatte in dieser Sommertransferperiode viel zu tun. Bis zu 37 Spieler standen in der vergangenen Saison auf der Gehaltsliste des 1. FC Köln. Armin Veh, Heldts Vorgänger, hatte gerne Verträge mit üppiger Laufzeit ausgehandelt. Aus Kölner Sicht leider auch für jene Spieler, die den FC sportlich nicht weitergebracht haben. Die Gehaltsliste war voll, und in Zeiten der Corona-Pandemie muss eigentlich jeder Euro gespart werden.

Und so musste Heldt auf dem Transfermarkt zunächst viel Arbeit erledigen, ehe er neue Spieler ans Geißbockheim lotsen konnte. 16 Akteure gingen. Allerdings brachte erst Jhon Cordoba, für den Hertha BSC 15 Millionen Euro bezahlte, genug Geld für weitere Neuzugänge nach Weltmeister Ron-Robert Zieler ein. Die Offensivspieler Sebastian Andersson (29), Ondrej Duda (25), Dimitrios Limnios (22), Tolu Arokodare (19) und Marius Wolf (25) kamen alle erst sehr spät ins Team von Trainer Markus Gisdol. Ohne gemeinsame Vorbereitung ging der Saisonstart gleich mal ordentlich daneben: drei Spiele, null Punkte, Platz 16. Dazu ein 1:3 im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach.

Köln hätte gerne Uth von Schalke verpflichtet

Andersson, Duda und Wolf, der zuletzt bei Borussia Dortmund unter Vertrag gestanden hatte, haben immerhin schon bewiesen, dass sie ein gutes Bundesliga-Niveau haben. Im Angriff hätte Heldt aber gerne eine weitere Option gehabt. Mark Uth, zuletzt von Schalke 04 ausgeliehen, erhielt ein Wechselverbot von den Königsblauen.

Fazit: Kurz vor Transferschluss hat der 1. FC Köln erst seinen Kader komplettiert. Es fehlt den Spielern an Eingewöhnungszeit. Trotzdem hat Heldt erfahrene Bundesliga-Profis verpflichtet, die dem FC im Kampf gegen den Abstieg weiterhelfen können.

1. FC Köln: Alle Transfers in der Übersicht