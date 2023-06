1000. Länderspiel: Klose, „Bomber“ Müller und Zehn-Tore-Mann

Frankfurt/Main 999 Spiele, 2250 Tore, 361 Schützen: In 115 Länderspieljahren konnte bei der Fußball-Nationalmannschaft häufig gejubelt werden.

999 Spiele, 2250 Tore, 361 Schützen: In 115 Länderspieljahren konnte bei der Fußball-Nationalmannschaft häufig gejubelt werden.

Die Nummer eins unter den DFB-Torschützen ist Miroslav Klose. Der Weltmeister von 2014 erzielte 71 Tore in 137 Länderspielen. Klose löste 2013 Gerd Müller als DFB-Rekordtorjäger ab. Der Weltmeister von 1974 hatte das DFB-Ranking fast vier Jahrzehnte lang mit 68 Treffern angeführt - erzielt in nur 62 Partien. Klose wollte sich wegen Müllers Trefferquote nie „mit dem Bomber“ auf eine Ebene stellen, wie er sagte: „Denn der Gerd hat ja viel weniger Spiele als ich gemacht“.

Fritz Becker war der erste deutsche Länderspiel-Torschütze. Der Frankfurter erzielte am 5. April 1908 bei der Premiere in Basel gegen die Schweiz (3:5) zwei der drei DFB-Treffer. Der Karlsruher Gottfried Fuchs traf beim 16:0-Rekordsieg gegen Russland bei den Olympischen Spielen in Stockholm gleich zehnmal - eine Bestmarke für die Ewigkeit. Die längste Torserie gelang übrigens Klaus Fischer, der in neun Länderspielen nacheinander erfolgreich war.

Der älteste deutsche Länderspiel-Torschütze war Rekordnationalspieler Lothar Matthäus mit 38 Jahren und 128 Tagen. Der jüngste Torschütze war Marius Hiller, der 1910 im Alter von 17 Jahren und 241 Tagen traf.