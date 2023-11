15-jähriger Camarda vom AC Milan nun jüngster Serie-A-Profi

Mailand Stürmer Francesco Camarda ist mit 15 Jahren und 260 Tagen der jüngste jemals in einem Serie-A-Spiel eingesetzte Fußballprofi.

Trainer Stefano Pioli vom italienischen Spitzenclub AC Mailand wechselte den Stürmer im Ligaspiel gegen AC Florenz (1:0) in der 83. Minute ein. Camarda löste durch seinen Kurzeinsatz Abwehrspieler Wisdom Amey vom FC Bologna ab, der 2021 mit 15 Jahren und 274 Tagen in der Serie A auflief.

Wenige Tage vor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund waren Milan die Profis ausgegangen, weshalb Pioli den jungen Camarda in sein Aufgebot für das Heimspiel gegen Florenz berufen hatte. „Talent hat kein Alter“, sagte Pioli am Freitag.

Der in Mailand geborene Camarda debütierte in dieser Saison bereits in der UEFA Youth League, in der U19 Milans sowie in der italienischen U17-Auswahl - nun hat er auch ein erfolgreiches Serie-A-Debüt hinter sich gebracht.