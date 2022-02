2:1 - Fürth schockt Hertha schon nach 26 Sekunden

Branimir Hrgota brachte Fürth gegen Berlin bereits nach 26 Sekunden in Führung. Es war das früheste Tor in dieser Bundesliga-Saison.

Berlin. Hertha BSC Berlin verliert beim Tabellenletzten Fürth und rutscht weiter ab. Wolfsburg siegt in Frankfurt, Freiburg spielt remis gegen Mainz.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC gerät im immer mehr in die Bredouille. Der selbst ernannte Big City Club verlor bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth mit 1:2 (0:1) und rutschte auf den 14. Tabellenplatz ab.

Historisch war der Fürther Führungstreffer gegen die Hertha. Bereits nach 26 Sekunden traf Branimir Hrgota. Es war das früheste Tor in dieser Bundesliga-Saison. Auch in der Fürther Liga-Geschichte, die allerdings nur zwei Spielzeiten umfasst, hatte kein Spieler eher getroffen. Hrgota sorgte mit einem verwandelten Handelfmeter auch für die Vorentscheidung (71.). Linus Gechter konnte für die Berliner nur noch verkürzen (82.).

Wolfsburg feiert in Frankfurt zweiten Sieg in Serie

Der VfL Wolfsburg siegte bei Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0) und holte wichtige Punkte. Allmählich macht sich die Winter-Verpflichtung von Max Kruse bezahlt. Der Stürmer erzielte per Foulelfmeter den Führungstreffer in Frankfurt (28.). Dodi Lukebakio machte alles klar (90.+3). Es war der zweite Dreier für den VfL in Folge.

Wolfsburg freut sich: Neuverpflichtung Max Kruse erzielte per Foulelfmeter den Führungstreffer in Frankfurt. Foto: Firo

Freiburg kommt gegen Mainz nicht über ein 1:1 hinaus

Der SC Freiburg ist ein wenig vom Erfolgsweg abgekommen. Im Verfolgerduell gegen den FSV Mainz kam der Sportclub nicht über ein 1:1 hinaus. Nach dem Mainzer Treffer durch Alexander Hack (31.) gelang Edeljoker Nils Petersen nur noch das Ausgleichstor (69.). Damit blieb Freiburg in vier der fünf Rückrundenspiele ohne Sieg. Entsprechend verpasste es die Mannschaft von Trainer Christian Streich auf einen Champions-League-Platz zu springen, den RB Leipzig durch das 3:1 gegen den 1. FC Köln am Freitag belegt. (dpa)

