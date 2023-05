0:0 gegen Magdeburg: Heidenheim bleibt auf Aufstiegskurs

Heidenheim Der 1. FC Heidenheim hat in der 2. Fußball-Liga nicht zum Spitzenreiter SV Darmstadt 98 aufschließen können. Das Team von Trainer Frank Schmidt hat nach dem 0:0 am Sonntag gegen den 1. FC Magdeburg aber immer noch gute Aussichten auf den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga.

Drei Spieltage vor dem Ende beträgt der Vorsprung des FCH auf den drittplatzierten Hamburger SV vier Zähler, ein Nichtaufstiegsplatz ist bereits acht Punkte entfernt. Darmstadt hatte am Samstagabend mit 0:3 gegen den FC St. Pauli verloren und liegt drei Punkte vor Heidenheim. Die Gäste belegen mit 39 Punkten den elften Rang.

Gegen Magdeburg taten sich die Heidenheimer vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Voith-Arena besonders in der ersten Halbzeit schwer. Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich der FCH dann ein Übergewicht. Die eingewechselten Kevin Sessa (52. Minute) und Dzenis Burnic (60.) scheiterten aber jeweils am Aluminium und auch in der Schlussphase belohnten sich die Heidenheimer nicht für ihre Leistungssteigerung nach der Pause.