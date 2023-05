25 Jahre nach Titel: Rehhagel am Samstag auf dem Betzenberg

Kaiserslautern Meistertrainer Otto Rehhagel kehrt 25 Jahre nach dem sensationellen Titel 1998 auf den Betzenberg zurück.

Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) sind einige Helden im Rahmen des Zweitliga-Heimspiels des FCK gegen Arminia Bielefeld in Kaiserslautern dabei. Dies bestätigte der Verein der Deutschen Presse-Agentur. Demnach sollen neben Meistertrainer Rehhagel (84) auch einige Spieler, die bei dem Durchmarsch von der 2. Bundesliga bis zur Meisterschaft beteiligt waren, im Fritz-Walter-Stadion erscheinen. Es ist ein bislang einmaliger Erfolg in der Geschichte der Fußball-Bundesliga.

Vor dem Spiel wird die damalige Meistermannschaft einige Räumlichkeiten des Stadions besuchen, auch ein Empfang im vereinseigenen Museum ist geplant. In Erinnerung an einen der größten Erfolge in der knapp 123-jährigen Vereinsgeschichte wird das Team von Trainer Dirk Schuster die Partie gegen Bielefeld in einem Sondertrikot bestreiten.