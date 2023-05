96-Angreifer Weydandt verkündet Karriereende mit 27 Jahren

Hannover Angreifer Hendrik Weydandt von Hannover 96 hat im Alter von nur 27 Jahren sein Karriereende angekündigt. Nach langer Überlegung habe er sich zu dem Schritt entschieden, teilte der Mittelstürmer über seinen Club mit.

Mit dem Vertragsende im Sommer wolle er seine „vielleicht nicht sehr lange, aber trotzdem sehr intensive und besondere Profikarriere als Fußballer“ beenden. Weydandt absolvierte seinen Bachelor und Master im Steuer- und Revisionswesen und arbeitet demnächst in der Steuerkanzlei seines Vaters.

Der aus der Region stammende Publikumsliebling absolvierte bislang 144 Pflichtspiele für den Fußball-Zweitligisten, kam zuletzt aber nur noch sporadisch zum Einsatz. Weydandt erzielte 27 Treffer und gab 13 Torvorlagen. 2018 war er vom Regionallisten Germania Egestorf/Langreder zu 96 gewechselt. Ursprünglich sollte er in der U23 spielen, doch stieg in der Sommervorbereitung überraschend in das Profiteam auf.