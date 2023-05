Alkoholfahrt von Profi: Thema für Darmstadt 98 abgehakt

Darmstadt Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 will kurz vor einem möglichen Aufstieg in die Bundesliga keinerlei Unruhe mehr aufkommen lassen.

Nachdem sich Profi Marvin Mehlem vor Gericht für eine Alkoholfahrt aus dem September 2020 verantworten musste, teilte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann mit: „Marvin Mehlem hat uns von dem privaten Vorfall damals sofort in Kenntnis gesetzt und sich reuig und einsichtig gezeigt. Wir haben das Thema daraufhin intern entsprechend behandelt und für uns abgeschlossen.“

Der 25-Jährige muss neben einer Geldstrafe und einem vorübergehenden Führerscheinentzug keine zusätzlichen Konsequenzen des Vereins fürchten. Mittelfeldspieler Mehlem war in dieser Saison in 30 Zweitliga-Spielen im Einsatz und steuerte drei Tore sowie sechs Assists bei. Er spielt seit 2017 in Darmstadt. Mit einem Sieg gegen den 1. FC Magdeburg können die Hessen am Freitag (18.30 Uhr/Sky) ihren vierten Bundesliga-Aufstieg perfekt machen.