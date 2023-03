Bei Koschinat-Debüt: Bielefeld dreht Spiel gegen Darmstadt

Bielefeld Arminia Bielefeld ist im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Uwe Koschinat eine Überraschung gelungen: Die abstiegsgefährdeten Ostwestfalen schafften ein 3:1 (0:0) gegen Spitzenreiter SV Darmstadt 98.

Während Bielefeld in der Tabelle vorläufig auf Rang 15 kletterte, droht den Lilien nach dem dritten sieglosen Spiel in Serie der Verlust der Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga. Verfolger Hamburger SV kann am Sonntag vorbeiziehen.

Den Führungstreffer der Gäste durch Mathias Honsak (54. Minute) glich Manuel Prietl (72.) vor 18 123 Zuschauern aus. In der Nachspielzeit trafen Benjamin Kanuric (90. +1) und Fabian Klos (90. +4) sogar zum Bielefelder Heimsieg

Die spielerisch besseren Darmstädter fanden kaum einen Weg durch die sich unter Koschinat deutlich stabiler präsentierende Bielefelder Defensive. Anfangs sorgte nur Hosnak mit einem Pfostentreffer (23.) für Gefahr in einer langen Zeit ereignisarmen Partie.

Erst nach der Pause wurde es hektischer: Honsak nutzte einen langen Abschlag zur Gäste-Führung (54.), die Filip Stojilkovic eine Minute später hätte ausbauen können. Doch Prietl wehrte den Ball vor der Torlinie ab. Fortan drängte Bielefeld auf den Ausgleich, den Hack (59.) mit einem Volleyschuss und Klos (66.) in seinem 408. Spiel für Bielefeld per Kopfball noch verpassten. Dafür traf nach einer Ecke Prietl mit dem Kopf zum 1:1. Kanuric sowie Klos machten in der Nachspielzeit den Überraschungssieg perfekt.