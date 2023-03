Darmstadt bleibt Spitzenreiter: Stojilkovic trifft gegen FCK

Darmstadt Der SV Darmstadt hat nach drei sieglosen Spielen wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert und am 25. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga die Tabellenführung verteidigt.

Die Lilien bezwangen den 1. FC Kaiserslautern sicher mit 2:0 (2:0). Dabei glänzte der schweizerisch-serbische Winterneuzugang Filip Stojilkovic mit zwei Treffern in der 36. und 43. Minute. Vor 17 650 Zuschauern am ausverkauften Böllenfalltor erlebte FCK-Coach Dirk Schuster, der mit Darmstadt einst von der 3. in die 1. Liga durchmarschiert war, einen bitteren Abend an alter Wirkungsstätte.

Die Südhessen liegen nun zwei Punkte vor dem 1. FC Heidenheim und drei vor dem Hamburger SV. Der FCK ist bereits zehn Zähler hinter dem HSV zurück, nachdem der Aufsteiger aus den letzten sechs Spielen nur vier Punkte holte.

Gewohnt stürmisch ging es das Team von Trainer Torsten Lieberknecht an. Beim ersten Gegentor hatte der FCK Pech, da Stojilkovics Kopfball von Hendrick Zuck abgefälscht wurde. Zudem hatte Marlon Ritter in der 24. Minute knapp am Darmstädter Gehäuse vorbei geköpft. Nach einem langen Pass von Phillip Tietz gelang Stojilkovic dann kurz vor der Pause das 2:0. Tietz hätte unmittelbar nach dem Wechsel beinahe das 3:0 gemacht. Dennoch mussten die Hausherren gegen harmlose Lauterer nicht mehr um den Sieg bangen. Fabio Torsiello traf in der Nachspielzeit noch den Pfosten für die Lilien.