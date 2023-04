FC St. Pauli feiert Heimsieg über Arminia Bielefeld

Hamburg Der FC St. Pauli hat seine Durststrecke in der 2. Bundesliga überwunden und nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg gefeiert. Die Hamburger setzten sich 2:1(0:0) gegen Arminia Bielefeld durch und stürzten den Bundesliga-Absteiger in noch tiefere Abstiegssorgen.

Vor den 29.546 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Millerntor erzielten Marcel Hartel (53. Minute) und Lukas Daschner (69.) die Tore der Gastgeber. Für Bielefeld war Jomaine Consbruch (73.) erfolgreich.

Consbruchs Anschlusstreffer reicht Arminia nicht

Die Gäste versuchten durch frühes Anlaufen und mithilfe einer Fünferkette den Schwung aus den Angriffen der Hamburger zu nehmen. Allmählich erarbeiteten sich die Gastgeber aber ein Übergewicht. Die erste große Chance vergab Startelf-Debütant Elias Saad, der in der zehnten Minute über das Tor köpfte.

Die zweite Hälfte begann dann wie die erste, doch St. Pauli nutzte gleich die erste Möglichkeit. Einen Traumpass von Leart Paqarada aus der eigenen Hälfte verwandelte Hartel eiskalt. Nach Daschners 2:0 zog sich St. Pauli immer mehr zurück und eröffnete Bielefeld nun mehr Möglichkeiten. Eine davon nutzte Consbruch zum Anschluss. Consburch (82.) und Lukas Klünter (90.) hatten weitere Gelegenheiten, doch das Aufbäumen der Arminen kam zu spät.