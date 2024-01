Greuther Fürth gewinnt Spitzenspiel gegen Holstein Kiel

Fürth Die Zuschauer in Fürth kommen auf ihre Kosten. Das Spitzenspiel gegen Holstein Kiel entscheiden die Franken für sich. Dem Kapitän sei Dank.

Die SpVgg Greuther Fürth hat Holstein Kiel den nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zugefügt und ist nun selbst erster Verfolger von Spitzenreiter FC St. Pauli.

Die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger entschied das sehenswerte Topspiel mit 2:1 (0:0) für sich und kletterte auf den zweiten Tabellenplatz. Dritter sind die punktgleichen Kieler, die mit zwei Niederlagen enttäuschend in die Rückrunde gestartet sind.

Armindo Sieb in der 59. Minute und mit einer Direktabnahme aus 17 Metern Kapitän Branimir Hrgota (75.) trafen für die Fürther. Patrick Erras (64.) gelang per Kopf der zwischenzeitliche Ausgleich vor 11.008 Zuschauern. Tom Rothe (67.) und Finn Porath (71.) scheiterten für die unglücklichen Kieler am Pfosten.

In den lange ausgeglichenen ersten 45 Minuten erspielten sich die Franken in der Schlussphase ein Übergewicht. Die erste Torchance der Partie in der 35. Minute hatte es in sich. Hrgota nahm von der Strafraumgrenze Maß, Schlussmann Timon Weiner lenkte den herrlichen Schuss aber über die Latte. Nur eine Minute später rettete der Kieler Keeper gegen einen Kopfball von Julian Green aus kurzer Distanz.

Förmlich aus dem Nichts tauchte nach einem Konter Stürmer Shuto Machino (41.) völlig frei vor Fürths Torwart Jonas Urbig auf, schoss aber meterweit über den Kasten. Erneut eine Umschaltaktion brachte Tom Rothe (45.+1) in eine aussichtsreiche Position, doch Simon Asta blockte den Schuss noch rechtzeitig ab.

Nach dem Wechsel bekamen die Zuschauer dann noch mehr Torraumszenen zu sehen. Besonders sehenswert war, wie Hrgota von der Strafraumkante eine Bogenlampe direkt abnahm und die Fürther damit zum zehnten Saisonsieg ballerte.