Holstein Kiel gelingt perfekter Saisonstart

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat auch das zweite Spiel der Saison gewonnen. Die Norddeutschen siegten im Holstein-Stadion vor 11.790 Zuschauern mit 2:1 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Die Gäste waren zunächst durch Branimir Hrgota (63. Minute) in Führung gegangen. Danach allerdings drehten die Kieler Jonas Sterner (68.) und Shuto Machino (71.) mit ihren Treffern die Partie.

Greuther Fürth gelang zunächst ein kurioses 1:0. Der Kieler Torwart Thomas Dähne wollte einen langen Ball der Gäste klären, spielte den Ball dabei aber direkt vor die Füße des Gegenspielers Hrgota. Der Kapitän von Fürth beförderte den Ball direkt zum 1:0 ins leere Tor.

Die Kieler hatten allerdings die richtige Antwort parat, indem Sterner nach einer Vorarbeit von Tom Rothe zum 1:1 traf. Eine weitere Minute später wurde Machino von Torwart Jonas Urbig zu Fall gebracht, sodass es einen Elfmeter gab. Der Gefoulte trat selber an den Elfmeterpunkt und brachte Holstein mit einem flachen Schuss in die untere linke Ecke mit 2:1 in Führung.