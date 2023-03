HSV-Trainer Walter für ein Spiel gesperrt

Hamburg HSV-Trainer Tim Walter darf nach seiner Roten Karte im Spiel beim Karlsruher SC im kommenden Zweitliga-Spiel der Hamburger gegen Holstein Kiel nicht an der Seitenlinie stehen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sprach ein Innenraumverbot für den 47-Jährigen „wegen eines unsportlichen Verhaltens“ für die Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) aus. Walter erhielt außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro. Der Trainer hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Walter hatte am Sonntag im Spiel seiner Mannschaft beim Karlsruher SC (2:4) die Rote Karte von Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) gesehen. Zudem hatte er bei seinem Abgang auf den Schiedsrichter-Assistenten Christof Günsch eingeredet und mehrfach mit seinem rechten Zeigefinger auf dessen Brust getippt.

Walter darf sich am Samstag von einer halben Stunde vor Spielbeginn bis eine halbe Stunde nach Abpfiff nicht im Innenraum des Volksparkstadions aufhalten. Auch ist ihm in dieser Zeit untersagt, in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang zu sein und Kontakt mit der Mannschaft - weder unmittelbar noch mittelbar - zu haben.