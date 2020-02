Live-Ticker LIVE! Kiel und KSC führen - Horror-Foul in Karlsruhe

Essen. Zweitligist Erzgebirge Aue hat nach schwacher Phase den Tabellennachbarn Kiel zu Gast. Darmstadt empfängt Sandhausen, KSC den VfL Osnabrück.

Der FC Erzgebirge Aue will mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Holstein Kiel seinen Abwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga stoppen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster ist seit drei Spielen sieglos und hat nach der Winterpause noch kein eigenes Tor erzielt. „Alle brennen auf ihren Einsatz und wollen ein positives Ergebnis erzielen. Wir müssen torgefährlicher werden und die Fehlerquote bei eigenem Passspiel minimieren, um die schnellen Umschaltbewegungen der Kieler zu verhindern“, sagte Schuster vor dem Duell mit den punktgleichen Norddeutschen. Verzichten müssen die Auer lediglich auf Abwehrspieler Sören Gonther (Gelb-Sperre).

In den weiteren Sonntagspartien trifft Darmstadt 98 (11.) auf Tabellennachbar SV Sandhausen (10.). Außerdem empfängt der abstiegsbedrohte Karlsruher SC den Tabellenneunten VfL Osnabrück.

