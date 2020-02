Aue-Stürmer Dimitrij Nazarov steht in Osnabrück in der Startelf.

Live-Ticker Live! Erzgebirge Aue will Negativtrend in Osnabrück stoppen

Osnabrück. Zweitligist FC Erzgebirge Aue strebt im Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück seinen ersten Sieg nach der Winterpause an. Wiesbaden trifft auf Fürth.

Aus den ersten vier Partien in diesem Kalenderjahr hatten Erzgebirge Aue Sachsen nur einen Punkt geholt. „Die Moral in der Mannschaft ist trotzdem total an Ordnung. Ich glaube daran, dass wir in Osnabrück ein gutes Spiel machen werden“, sagte Schuster. Der 52 Jahre alte Fußballlehrer rechnet an der Bremer Brücke mit einem „heißen Tanz“: „Der VfL hat vor allem im eigenen Stadion sehr gute Spiele mit viel Power nach vorn abgeliefert. Da müssen wir kompakt dagegenhalten, wollen aber auch Nadelstiche nach vorn setzen.“

Hier sind die Aufstellungen der beiden Zweitliga-Partien:

Osnabrück: 22 Kühn - 6 Heyer, 4 Gugganig, 18 Trapp, 27 Agu - 8 Taffertshofer - 7 Ajdini, 23 Blacha, 31 Schmidt, 20 Heider - 9 Alvarez. - Trainer: Thioune

Aue: 1 Männel - 26 Gonther, 13 Samson, 2 Rasmussen - 24 John-Patrick Strauß, 5 Fandrich, 17 Riese, 20 Rizzuto - 7 Hochscheidt - 37 Testroet, 10 Nazarov. - Trainer: Schuster

Schiedsrichter: Martin Thomsen (Kleve)

Zuschauer: 12.000

Wiesbaden: 34 Lindner - 10 Mrowca, 4 Mockenhaupt, 16 Dams, 5 Röcker, 6 Schwede - 15 Chato - 32 Aigner, 17 Kyereh, 7 Dittgen - 9 Schäffler. - Trainer: Rehm

Fürth: 30 Sascha Burchert - 22 Beijmo, 23 Jaeckel, 13 Caligiuri, 3 Maximilian Wittek - 33 Seguin - 14 Sarpei, 15 Ernst - 21 Tillman - 17 Hrgota, 16 Nielsen. - Trainer: Leitl

Schiedsrichter: Florian Heft (Neuenkirchen)

Zuschauer: 4000