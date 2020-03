Live! Guidetti trifft - Hannover führt gegen Holstein Kiel

Hannover. Hannover 96 schwebt in Abstiegsgefahr. Gegen Holstein Kiel wäre ein Sieg ein enorm wichtig. Das Montagsspiel der 2. Liga im Live-Ticker.

Mit 1300 Anhängern als Unterstützung will Holstein am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) im Zweitliga-Nordderby bei Hannover 96 sofort zurück in die Erfolgsspur. „Dass uns so viele Fans begleiten, freut uns sehr. Bei dem Ziel, dort die nächsten Punkte einzufahren, hilft dieser Rückhalt natürlich“, sagte Trainer Ole Werner vor dem Gastspiel beim Bundesliga-Absteiger.

Nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage hatten die Kieler zuletzt unglücklich gegen den 1. FC Heidenheim mit 0:1 verloren. Sie kämpfen nun um ihr womöglich letzte Chance, noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können.

Ganz anders ist die Lage bei den Niedersachsen. Das Team von Trainer Kenan Kocak verbuchte nur einen Sieg in den jüngsten sieben Spielen. Hannover ist auf Rang 15 abgerutscht und liegt nur zwei Punkte vor dem Relegationsrang. Ein Dreier gegen Kiel wäre also enorm wichtig für die Gastgeber. (fs/dpa)

Die Aufstellungen:

Hannover: Zieler - Jung, Elez, Hübers, Horn - Anton, Bakalorz - Kaiser, Maina - Teuchert, Guidetti

Kiel: Gelios - Todorowic, Wahl, Thesker, van den Bergh - Ignjovski - Mühling, Özcan - Reese, Iyoha - Lee

