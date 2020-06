LIVE! VfL Bochum liegt zurück, HSV verkürzt und hofft wieder

Essen. Der HSV erhält Hilfe von Arminia Bielefeld, liegt aber gegen den SV Sandhausen zurück. Für den VfL Bochum läuft es nicht gut. Der Live-Ticker.

Der Kampf um die Relegationsspiele steht am Sonntag im Mittelpunkt des letzten Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga. Der VfB Stuttgart hat neben Arminia Bielefeld den Bundesliga-Aufstieg so gut wie sicher. Dynamo Dresden und der SV Wehen Wiesbaden können den direkten Abstieg kaum noch vermeiden. Somit geht es für den großen Außenseiter 1. FC Heidenheim und den bangenden Hamburger SV um die Chance auf die Relegationsspiele zum Aufstieg. Der Karlsruher SC und der 1. FC Nürnberg kämpfen im Fernduell um den direkten Klassenverbleib.

Für den VfL Bochum geht es noch um einen Platz zwischen fünf und neun in der Abschluss-Tabelle. Und es geht, wie so oft am Saisonende, auch um das Fernsehgeld.

Hier geht's zu den Live-Tickern: