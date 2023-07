Medien: Schalkes Zalazar für fünf Millionen Euro nach Braga

Braga Der Wechsel von Schalkes Mittelfeldspieler Rodrigo Zalazar zum SC Braga ist laut eines Medienberichts perfekt.

Der portugiesische Europacup-Teilnehmer zahlt dem Bundesliga-Absteiger fünf Millionen Euro Ablöse, wie die Fachzeitung „A Bola“ am Freitag berichtet. Demnach erhält der 23-jährige Uruguayer in Braga einen Fünfjahresvertrag, in dem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro verankert sein soll. Zalazar befindet sich bereits in Portugal und soll an diesem Freitag seinen Vertrag unterschreiben.

Nach dem Abstieg der Schalker in die 2. Fußball-Bundesliga hatte in den vergangenen Wochen viel auf einen Abschied des Kreativspielers hingedeutet. Braga hatte eine starke letzte Saison auf dem dritten Platz hinter Meister Benfica Lissabon und dem FC Porto abgeschlossen. Die Nordportugiesen werden dadurch an der Qualifikationsrunde zur Champions League teilnehmen - wohl mit Zalazar.