Simon Terodde und seine Schalker mussten sich in Braunschweig geschlagen geben.

2. Liga Schalke stolpert auch in Braunschweig

Braunschweig Eintracht Braunschweig hat dem FC Schalke 04 einen weiteren Rückschlag in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Die Niedersachsen feierten mit dem verdienten 1:0 (1:0) gegen den Bundesliga-Absteiger den ersten Saisonsieg am dritten Spieltag und nahmen erfolgreich Revanche für das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen die Gelsenkirchener. Den entscheidenden Treffer erzielte Fabio Kaufmann in der 21. Minute, sein Teamkollege Brian Behrendt sah in der Nachspielzeit nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte.

Vor 21.8000 Zuschauern lieferten beide Mannschaften bei großer Hitze eine packende Partie. Ihre spielerische Unterlegenheit glichen die Braunschweiger durch leidenschaftlichen Kampf aus. Nach einer Abtastphase zu Beginn wurden die Gäste gerade stärker, als Kaufmann für die Eintracht traf.

Danach kam nicht mehr viel von den Schalkern bis zur Pause. Auch nach dem Wechsel hielten die Braunschweiger sehr gut dagegen. Beide Teams hatten im munteren zweiten Abschnitt etliche Großchancen. Der vermeintliche Ausgleich durch Schalkes Kapitän Simon Terrodde (53.) wurde durch den Videoschiedsrichter wegen Abseits aberkannt.