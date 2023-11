Schnellbacher lässt Elversberg jubeln - Nach 4:1 oben dabei

Spiesen-Elversberg Der Aufsteiger aus dem Saarland mischt oben mit. Im Zweitliga-Duell mit Paderborn trotzt Elversberg auch einem frühen Rückschlag.

Aufsteiger SV Elversberg ist in der 2. Fußball-Bundesliga weiter oben dabei und hat sich mit einem souveränen Heimsieg in der Spitzengruppe festgesetzt.

Das Team von Trainer Horst Steffen bezwang den SC Paderborn klar mit 4:1 (1:1) und befindet sich bis mindestens zum Abendspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04 auf Relegationsrang drei. Matchwinner war Angreifer Luca Schnellbacher, der den frühen Rückstand mit seinen beiden Treffern (41. Minute/50.) kurz vor und kurz nach der Halbzeit drehte und Elversberg so in die richtige Spur brachte.

Neben Schnellbacher trafen vor 8126 Zuschauern auch Paul Stock (57.) und Maurice Neubauer (60.) für die Saarländer. Das frühe Führungstor von Sebastian Klaus (22.) half Paderborn, das in dieser Woche den Vertrag mit Ex-Nationalspieler Max Kruse auflöste, nicht weiter. In der Tabelle hat Elversberg bereits 24 Zähler. Der Zweitliga-Debütant könnte schon bis zur Weihnachtspause das nötige Punktepolster für eine nach unten sorgenfreie Saison beisammen haben. Paderborn (18) rutscht in der Tabelle ab und verpasste den Anschluss an die diesmal bestens aufgelegten Gastgeber.