2. Liga Sportlicher Rückschlag für Hertha: Niederlage in Wiesbaden

Wiesbaden Hertha BSC erlebt nach dem unerwarteten Tod von Präsident Kay Bernstein schwere Zeiten. Auch sportlich läuft es in diesem Jahr noch nicht.

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat auf dem angestrebten Weg ins obere Tabellendrittel der 2. Liga einen Rückschlag erlitten und die Generalprobe vor dem Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern verpatzt.

Im ersten Auswärtsspiel nach dem Tod von Präsident Kay Bernstein verloren die Berliner bei Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden überraschend mit 1:3 (0:1) und kassierten erstmals nach zehn ungeschlagenen Pflichtspielen wieder eine Niederlage.

Franko Kovacevic (24. Minute/53.) erzielte vor 10.454 Zuschauern in der Arena in Wiesbaden einen Doppelpack, zudem traf Thijmen Goppel (72.) für den SVWW. Für die Hertha war Jonjoe Kenny (59.) erfolgreich.

Die Hauptstädter hatten von Beginn an mehr Spielanteile, wurden dabei aber kaum torgefährlich. Auf der anderen Seite nutzten die Gastgeber ihre erste Chance durch Kovacevic, der nach einem von Torwart Tjark Ernst zur Seite abgewehrten Ball Mitte der ersten Halbzeit zur 1:0-Führung abstaubte.

In einem munteren Spiel, in dem beide Teams große Chancen vergaben, traf erneut Kovacevic kurz darauf zur 2:0-Führung, als er nach einem misslungenen Abschluss von Bjarke Jacobsen aus fünf Metern den Fuß hinhielt. Nachdem Ivan Prtajin mit einem Schuss an die Latte die Vorentscheidung für den Aufsteiger (56.) verpasste, ließ Kenny die Hertha mit einem sehenswerten Distanzschuss ins linke Eck wieder herankommen. Doch Goppel vollendete nach einem schönen Konter mit einem Schuss aus elf Metern und entschied damit die Partie.