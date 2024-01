VfL Osnabrück nur 0:0 gegen dezimierte Paderborner

Osnabrück Schon nach 17 Minuten muss der SC Paderborn mit einem Spieler weniger auskommen. Zum Erfolg reicht es für den VfL Osnabrück dennoch nicht. Die Sieglos-Serie des Tabellenletzten geht weiter.

Der VfL Osnabrück hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga eine große Chance verpasst. Trotz langer Überzahl reichte es für das Tabellenschlusslicht nur zu einem 0:0 gegen den SC Paderborn. Für die Niedersachsen war es die zwölfte sieglose Partie in Serie.

Osnabrück begann sehr druckvoll und hatte schon in der elften Minute die frühe Chance zur Führung. Der Freistoß von Dave Gnaase aus etwa 25 Metern Torentfernung krachte aber gegen die Latte des Paderborner Tores. Von der 17. Minute an mussten die Gäste in Unterzahl spielen, da Mittelfeldmann Kai Klefisch nach zwei Fouls die Gelb-Rote Karte sah.

Das Team von VfL-Trainer Uwe Koschinat machte aber zu wenig aus der numerischen Überlegenheit. Paderborn zog sich vor den eigenen Strafraum zurück und verteidigte das Unentschieden ohne große Probleme. Den Kopfball von Erik Engelhardt (67.) wehrte SCP-Schlussmann Pelle Boevink mit einer starken Parade ab. Für die Gäste war der erkämpfte Punkt mehr als verdient.