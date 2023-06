Von Absteiger zu Absteiger: Schalke holt Lasme aus Bielefeld

Gelsenkirchen Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat Bryan Lasme verpflichtet. Der Offensivspieler von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld erhält beim Revierclub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Dies teilte der Verein mit.

Da der Vertrag des Franzosen bei Arminia zum Saisonende ausläuft, wechselt er ablösefrei zum FC Schalke. Lasme spielte seit 2012 in Bielefeld und kam in 61 Spielen in Bundesliga und zweiter Liga auf 12 Treffer für die Ostwestfalen.

Der 24-Jährige ist nach Marius Müller (FC Luzern), Paul Seguin (1. FC Union Berlin) und Ron Schallenberg (SC Paderborn 07) der vierte Neuzugang der Schalker. „Bryan bringt gerade für die Außenbahn eine sehr spannende Kombination mit: Bei 1,94 Meter Körpergröße sind sein Antritt und seine Geschwindigkeit außergewöhnlich. Er gibt uns noch mehr Variabilität im Offensivspiel“, sagte Sportdirektor André Hechelmann.