Zwei Uzun-Tore: 17-Jähriger belohnt Nürnbergs Aufholjagd

Am Tag der Elfmeter hat der 17-jährige Can Uzun den 1. FC Nürnberg mit seinen ersten zwei Profitoren vor einem totalen Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga bewahrt.

Der abgezockte Mittelfeldspieler traf im Max-Morlock-Stadion beim 2:2 (0:2) gegen Hannover 96 erst aus dem Spiel heraus (66. Minute) und dann in der Nachspielzeit nervenstark vom Elfmeterpunkt nach einem Foul an Daichi Hayashi.

Teuchert verwandelt zwei Elfmeter

Ausgerechnet ein Franke hatte zuvor vor 30 012 Zuschauern für Ernüchterung unter den FCN-Fans gesorgt. Der in Coburg geborene und beim „Club“ zum Profi herangereifte Stürmer Cedric Teuchert verwandelte für Hannover zwei Strafstöße (8./23. Minute).

Beim Heimdebüt von Cristian Fiél als Cheftrainer fehlte es den Nürnbergern lange wie beim 0:2 in Rostock an Abschlussstärke. Hinten herrschte dazu Chaos: Ein Fehler von Torwart Christian Mathenia führte in der Konsequenz zum Foul von Johannes Geis an Nicolo Tresoldi. Strafstoß Teuchert - 0:1. Nach einer Dreifachchance der Gäste kam Teuchert im Strafraum zu Fall. Wieder Elfmeter, wieder Teuchert, wieder Tor.

Louis Schaub hätte das Spiel noch vor dem Pausenpfiff mit dem 3:0 für Hannover zumachen können. Fiél wechselte zur Pause viermal. Der Mann der Wende war aber der junge Uzun, der erst nach Vorlage von Felix Lohkemper traf und dann auch den Elfmeter wuchtig versenkte.