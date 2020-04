Am heutigen Dienstag beraten sich die Manager der Fußball-Drittligisten in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Wie der DFB bestätigt, handelt es sich dabei um eine Informationsveranstaltung zur Vertiefung und Konkretisierung verschiedener Szenarien. FunkeSport stellt Szenarien vor, die bei der Sitzung besprochen werden.

Szenario 1: Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen

Unter strengen Gesundheits- und Hygieneauflagen planen DFL und die Politik den Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga ab dem 9 Mai wieder aufzunehmen. Das bestätigte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Montag gegenüber der "Bild“. „Voraussetzung ist, dass es ein durchdachtes Konzept gibt. Dass wirklich der Schutz gewährleistet ist“, sagte er. „Das, was die DFL in diesen Tagen vorgelegt hat, lässt erkennen, dass man Schutzvorkehrungen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass wir unter den Bedingungen zum Zustand der Geisterspiele zurückkehren könnten.“

Ob allerdings auch in der 3. Liga künftig vor leeren Rängen gespielt wird, scheint völlig offen. Auch, weil unter den 20 Vereinen der Spielklasse Uneinigkeit herrscht. Anders als in der 1. oder 2. Bundesliga, sind die Mannschaften hier umso mehr auf die Zuschauereinnahmen angewiesen, weshalb auch Geisterspiele drohende Insolvenzen für einzelne Teams nicht verhindern könnten.

Laut "kicker" sprechen sich sechs der 20 Drittligisten (Unterhaching, 1860 München, FC Bayern II, Ingolstadt, Würzburg, Rostock) derzeit für eine Fortsetzung der Saison vor Geisterkulisse aus. Dabei berufen sie sich auf die sportliche Fairness, da die derzeitige Tabelle nicht ausreiche, um über Auf- und Abstiege zu entscheiden.

Zudem würde ein Verzicht auf Geisterspiele eine enorme Belastungsprobe für die komplette Liga darstellen, denn noch ist nicht sicher, ob im Kalenderjahr 2020 überhaupt noch vor Zuschauern gespielt werden kann. Neben der Saison 2019/20 wäre also auch die kommende Spielzeit betroffen.

Über die Zukunft der 3. Liga (hier SpVgg Unterhaching, gegen den MSV Duisburg) wird am Dienstag gesprochen. Foto: firo.

Szenario 2: Abbruch der Saison – aktuelle Tabelle entscheidet über Aufstieg, Abstieg wird ausgesetzt

In einem gemeinsamen Positionspapier fordern derweil acht Drittligisten (Halle, Mannheim, Magdeburg, Münster, Chemnitz, Großaspach, Zwickau, Jena) die Einstellung des Spielbetriebs. Der aktuelle Tabellenstand soll dabei im Hinblick auf den Aufstieg gewertet werden, der Abstieg in die Regionalliga hingegen ausgesetzt werden.

„Dies ist aus unserer Sicht der sportlich bittere, aber auch der einzig mögliche Weg, bei dem die gesellschaftlichen Realitäten, der Schutz der Gesundheit und die wirtschaftlichen Notwendigkeiten in Einklang zu bringen sind“, heißt es im Papier. „Fehlende Antworten, vor allem zu medizinischen Fragen, lassen uns als in Verantwortung stehende Vorstände und Geschäftsführer in letzter Konsequenz zu dem Ergebnis kommen, dass die aktuelle Saison 2019/20 der 3. Liga nicht fortgesetzt werden kann.“

Konkret würde dieses Szenario bedeuten, dass sowohl der MSV Duisburg als auch Waldhof Mannheim direkt in die 2. Bundesliga aufsteigen. Die Mannheimer würden also sportlich direkt von ihrem Vorstoß profitieren. Gleiches gilt für Halle, Magdeburg, Zwickau, Münster, Großaspach und Jena, die aktuell die letzten fünf Plätze in Liga 3 belegen und bei einer Einigung auf einen solchen Saisonabbruch vor dem Abstieg gerettet wären.

Szenario 3: Annullierung der Saison – Reformierung der Liga nach dem Elversberger Konzept

In einem 44-seitigen Papier hat Regionalligist SV Elversberg zudem ein Konzept zur Reformierung der 3. Liga vorgelegt. Kernpunkt dieser Ausarbeitung ist die Aufstockung der Liga auf 40 Teams. Statt in einer bundesweiten Liga sollen die Mannschaften dabei ab der Saison 2020/21 in je eine Nord- und Süd-Staffel aufgeteilt werden. Die Regionalligen sollen gleichzeitig auf fünf statt bislang sechs Staffeln reduziert werden.

Anders als bei einem Abbruch der Saison (siehe Szenario 2) würde beim Elversberger Konzept komplett auf Auf- und Absteiger der 3. Liga verzichtet werden. Also selbst Spitzenreiter Duisburg und das abgeschlagene Schlusslicht Jena würden weiterhin Drittklassig bleiben. „Die Saison ganz zu annullieren - das geht ja nicht. Wir sind auf einem guten Weg, es sportlich zu schaffen und das werden wir auch“, äußert MSV-Mittelfeldspieler Lukas Scepanik bei "RevierSport" seinen Unmut zu den Plänen.

Doch auch unabhängig von den direkten Folgen für seinen MSV hält Scepanik eine zweigleisige 3. Liga mittelfristig für keine gute Lösung. „Vielleicht für den Moment, aber nicht für die Zukunft“, sagt er. „Vor rund zehn Jahren hat man ja die zweigleisige Liga abgeschafft und sicherlich nicht, um sie ein paar Jahre später wieder einzuführen. 40 Vereine in der 3. Liga? Puh. Ich weiß nicht, ob wir dann noch eine hohe Qualität in der Liga hätten.“

Anders als zahlreiche Drittligisten, die im Zuge einer Reform mit Einnahmeverlusten rechnen müssten, unterstützen ambitionierte Regionalligisten wie Rot-Weiß Oberhausen oder Rot-Weiss Essen das Konzept. „Wir unterstützen es zu einhundert Prozent und freuen uns, dass jetzt eine offizielle Diskussionsgrundlage gegeben ist. Wir hoffen auf gute Gespräche mit dem DFB und den Drittligisten. So dass wir am Ende für alle eine zufriedenstellende Lösung finden“, sagte RWE-Präsident Marcus Uhlig dieser Redaktion.