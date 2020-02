Absage für den MSV Duisburg: Uerdingen bleibt in Düsseldorf

Die Entscheidung ist gefallen: Der Fußball-Drittligist KFC Uerdingen bleibt auch in der kommenden Saison in Düsseldorf. Dies gab der Klassenkamerad des MSV Duisburg am Freitag offiziell bekannt. KFC-Geschäftsführer Frank Strüver erklärte, dass es gute Gespräche mit Duisburg gegeben habe: „Am Ende haben wir uns aber für Düsseldorf entschieden.“ Die Spielzeit 2020/2021 wird der Nachbar wie schon in dieser Saison im Stadion, das auch die Düsseldorfer Fortuna nutzt, austragen.

Verhandlungspartner Dirk Broska, Geschäftsführer der MSV Duisburg Stadionprojektgesellschaft, wird die Entscheidung nur mäßig überrascht haben. Seinen Optimismus, eine zusätzliche Miet- und Nebeneinnahme von etwa einer Millionen Euro zu bekommen, hatte Broska am Donnerstag lediglich als „verhalten“ beschrieben. Seit Dezember hatte Broska mit dem KFC über eine Rückkehr in die Schauinsland-Reisen-Arena verhandelt. Für gute Stimmung sorgte die Entscheidung der Krefelder bei MSV-Trainer Torsten Lieberknecht: „Das ist die beste Nachricht heute.“ Der Coach dachte dabei an die Qualität des inzwischen oft grüngrauen Geläufs, das unter der Doppelbelastung nicht spielfähiger wird.