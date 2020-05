DFB-Bundestag: Fortsetzung der 3. Liga wird zum Spaltpilz

Der Verweis auf recht lange Arbeitstage in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat bei Fritz Keller und Friedrich Curtius nicht gefehlt, als Präsident und Generalsekretär kürzlich Einblicke in den Krisenalltag gewährten. „Minimum zwölf Stunden“ (Curtius) kämen schnell zusammen. Am Montag findet nun der erste Außerordentliche Bundestag statt, bei der 262 Delegierte erstmals in digitaler Form ihr Stimmrecht ausüben. Zum Spaltpilz für die Vertreter aus Regional- und Landesverbänden wird dabei die Saisonfortsetzung der 3. Liga.

Während die Frauen-Bundesliga bis auf den Sonderfall des Tabellenletzten FF USV Jena weitgehend klaglos am 29. Mai weiterspielen will, stellt sich die höchste Männer-Spielklasse unter DFB-Obhut bei der Saisonfortsetzung am 30. Mai teilweise quer. Ob zu Pfingsten hier wirklich der Ball rollt, erscheint angesichts der Verweigerungshaltung und Klageandrohung einzelner Klubs wie dem 1. FC Magdeburg zweifelhaft.

Verbände wollen Saisonabbruch erwirken

Die Landesverbände Sachsen und Sachsen-Anhalt wollen beim Bundestag einen Saisonabbruch ohne Absteiger erwirken. Ein entsprechender Antrag wurde am Freitag dem DFB zugestellt. In dem Antrag wird gefordert, dass es in dieser Saison keine Absteiger in die Regionalligen geben soll. Gleichzeitig sollen die per 27. Spieltag auf den Aufstiegsrängen zur 2. Bundesliga stehenden Vereine genauso aufsteigen wie der Tabellen-Dritte, der eigentlich eine Relegation spielen müsste. Der saarländische Verband will eine zweigleisige 3. Liga (Nord- und Süd-Staffel) mit je 18 Vereinen.

Beide Anträge dürften keine Mehrheit finden, aber die Kampfabstimmungen kommen zur Unzeit. Viele vermissen Führungsstärke vor allem bei der Person Keller, der teils eigenartige Prioritäten gesetzt hat.

Aufstockung der 3. Liga wird klare Absage erteilt

Dem DFB wird gar panikartiges Krisenmanagement vorgeworfen, nachdem kürzlich beschlossen wurde, die Drittliga-Saison bis zum 4. Juli durchzupeitschen. Nun steht der Antrag zur Abstimmung, dass der DFB-Vorstand bei einem späteren Saisonabbruch mit den Fragen zur Auf- und Abstiegsregelung betraut werden sollte. Einer Aufstockung auf 24 oder 25 Teams wird eine klare Absage erteilt. Dann müssten die Saison 2020/21 fast ununterbrochen in Englischen Wochen gespielt werden – und ein Großteil ja wohl mit Geisterspielen ohne Zuschauereinnahmen.

Eigentlich ist die Liga mit seinen vielen Traditionsvereinen spannend wie attraktiv, was 8674 Zuschauer im Schnitt belegen. Aber 25 Millionen Euro generierte Einnahme aus der Vermarktung von DFB-Seite reicht vielen Klubs nicht. „Das heterogene Erscheinungsbild der 3. Liga belastet uns alle“, klagt Curtius, der die unterschiedlichen Gemengelagen „als Ausfluss jener Pluralität“ in den Bundesländern ansieht, die sich auch der DFB einst sehr bewusst gegeben hat. Selten war eine Thematik so brisant und das Streitpotenzial so immens wie die Zukunftsfrage der 3. Liga, für deren strukturelle Problematik die Corona-Krise „wie ein Brandbeschleuniger“ (Curtius) gewirkt hat.

Klubvertreter gießen Öl ins Feuer

Die DFB-Spitze hat nicht verhindern können, dass sich der lange schwelende Streit zu einem Flächenbrand ausgeweitet hat. Streitlustige Klubvertreter wie Manager Markus Kompp vom Tabellenzweiten Waldhof Mannheim – der Aufsteiger hat eine Rechnung im fünfstelligen Bereich für Desinfektionsmaterial, Masken und Arbeitszeit demonstrativ an den DFB geschickt – gießen weiter Öl ins Feuer. Weitere Mitstreiter sind ebenfalls nicht gewillt, das für die DFB-Spielklassen mit konzipierte Hygiene- und Sicherheitskonzept umzusetzen.