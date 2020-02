Rassismus im Stadion: Flagge zeigen auf den Rängen

Mit rassistischen Vorfällen hat der Fußball seit vielen Jahren zu kämpfen. Und das nicht nur in Deutschland. Auch in Frankreich, Italien oder England werden Spieler immer wieder massiv verunglimpft. Vor knapp zwei Wochen erst machte der Rassismus-Eklat gegen Herthas Jordan Torunigha im Pokalspiel beim FC Schalke 04 Schlagzeilen.

Ein wenig Hoffnung im Fußballstadion

Am Freitagabend traf es Leroy Kwadwo von den Würzburger Kickers beim Drittligaspiel bei Preußen Münster. Ein Zuschauer soll dem 23-Jährigen, der im Ruhrgebiet geboren ist, der für Rot-Weiss Essen und Wattenscheid 09 gespielt hat, zugerufen haben: „Geh zurück in dein Loch“. Außerdem soll er Kwadwo mit Affenlauten verunglimpft haben. So weit leider kein Einzelfall. Und doch gibt es ein klein wenig Hoffnung im Kampf gegen solche tumben Täter, weil Zuschauer in Münster Zivilcourage gezeigt haben. Sie haben nicht weggeschaut, sondern dafür gesorgt, dass der Mann ausfindig gemacht werden konnte.

Ein bemerkenswerter Fall

„Nazis raus“, haben die Zuschauer gerufen. Eine bemerkenswerte Aktion, eben weil bisher rassistischen Beleidigungen von anderen Zuschauern fast immer ignoriert wurden. Als Nationalspieler Leroy Sané im März 2019 beim Länderspiel in Wolfsburg gegen Serbien rassistisch verunglimpft wurde, hielt Antonio Rüdiger ein Plädoyer für Zivilcourage: „Wenn ich als Zuschauer da sitze und so etwas zulasse, ist das auch eine Form, Rassismus zu akzeptieren. Zu sagen: Ich habe nichts gesehen und nichts gehört, ist schwach.“

Die Selbstreinigung beginnt auf den Rängen

Die Fußball-Fans in Münster haben so reagiert, wie es sich Rüdiger wünscht. Endlich einmal. Es wäre dem Fußball zu wünschen, dass die Aktion vom Freitag auch auf anderen Plätzen, auch in anderen Ligen, egal ob in der Bundesliga oder der Kreisliga C, Nachahmer findet. Der Fußball muss nicht nur vor den Partien mit Plakaten Flagge zeigen im Kampf gegen Rassismus. Die Selbstreinigung beginnt auf den Rängen.

Handeln statt Wegschauen.