Zweigleisige 3. Liga verlagert die Probleme nur

Nein, wirklich überraschend kommt dieser Vorstoß der SV Elversberg nicht. In einem 44-seitigen Papier hat der Südwest-Regionalligist dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein Konzept vorgelegt, wonach die 3. Liga schon in der kommenden Spielzeit in zwei Staffeln und dann mit insgesamt 40 Teams spielen könnte. Ausdrückliche Unterstützung erhält das Schreiben auch aus dem Ruhrgebiet: Vereine wie Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen könnten plötzlich den schon lang ersehnten Aufstieg in den Profifußball schaffen.

Die Regionalliga-Struktur ist unbefriedigend

Die gegenwärtige Situation in den fünf Regionalliga-Staffeln ist seit Jahren unbefriedigend. Meister steigen nicht sicher auf, Reformideen um diese schallende Ungerechtigkeit zu beseitigen, verliefen stets im Sande. Doch durch die Corona-Krise werden die Sorgen gerade bei vielen Mannschaften in der dritten und vierten Liga größer. In der 3. Liga herrscht derzeit Uneinigkeit darüber, ob die Saison abgebrochen oder mit Geisterspielen zu Ende gebracht werden soll. Potentielle Klagen durch Absteiger könnte der DFB durch eine Aufstockung umgehen. Die ambitionierten Regionalligisten erhoffen sich augenscheinlich durch die gegenwärtige Pandemie eine neue Dynamik in dieser Debatte. Das ist aus deren Sicht absolut verständlich – würde die Probleme aber nur verlagern.

Woher soll das Geld kommen?

Rund 1,3 Millionen Euro erhält jeder Drittligist derzeit durch TV-Einnahmen, zentraler Vermarktung und Nachwuchsförderung. Magentasport, ein Pay-TV-Angebot der Telekom, überträgt alle Partien live – auch weil in der 3. Liga Traditionsvereine wie der 1. FC Kaiserslautern, TSV 1860 München oder Hansa Rostock spielen. In einer zweigleisigen Liga würden die Einnahmen der Vereine rapide herabgehen – zumal ohnehin fraglich ist, ob der Telekommunikations-Gigant dann noch immer Interesse an seinem vollumfänglichen Engagement hätte. Sollten dagegen nur noch ausgewählte Spiele übertragen werden, dürften die kleineren Vereine massiv an einer ungleichen Verteilung leiden.

Die 3. Liga boomt

In dem Konzept wird mit steigenden Zuschauereinnahmen aufgrund vermehrter Derbys und damit verbundenen geringeren Reisekosten argumentiert. Ob Eintracht Braunschweig mehr von Spielen gegen VSG Altglienicke oder Weiche Flensburg als von Partien gegen Kaiserslautern oder Waldhof Mannheim hat, darf aber bezweifelt werden. Zumal die 3. Liga boomt wie nie: Im Vorjahr wurde mit 8132 Zuschauern pro Spiel ein deutlicher Bestwert der seit 2008 existierenden Liga aufgestellt. Bis zum Abbruch der jetzigen Spielzeit verfolgten gar 8617 Zuschauer im Schnitt die Partien.

Der Abstand nach oben würde wachsen

Nicht zuletzt dürfte eine zweigleisige 3. Liga den Sprung nach oben nur noch weiter vergrößern. Dass der Unterschied zwischen 2. und 3. Liga machbar ist, haben in den vergangenen Jahren Mannschaften wie Jahn Regensburg, Holstein Kiel oder auch Erzgebirge Aue gezeigt, die sich im Bundesliga-Unterhaus etabliert haben. Dieser Status quo könnte durch zwei Staffeln in der 3. Liga nicht beibehalten werden.