Acht Neuzugänge für „Hall of Fame“ des deutschen Fußballs

Wurde in die «Hall of Fame» des deutschen Fußballs aufgenommen: Philipp Lahm.

Dortmund Neuzugänge für die Besten der Besten im deutschen Fußball: Acht Ex-Profis wurden offiziell als neue Mitglieder in die „Hall of Fame“ aufgenommen.

Weitere prominente Ex-Profis haben es nun offiziell in die „Hall of Fame“ des deutschen Fußballs geschafft. Philipp Lahm, Jürgen Kohler, Bernd Schuster, Karl-Heinz Rummenigge und Miroslav Klose haben bereits am Dienstag ihre Auszeichnung in Dortmund im Deutschen Fußballmuseum persönlich entgegengenommen.

Horst Eckel, Joachim Streich und Trainer-Legende Udo Lattek wurden posthum für ihre Leistungen geehrt. Die Ehrung wird am Samstag (22.45 Uhr/RTL) im Anschluss an das Länderspiel Deutschland - Türkei im Fernsehen gezeigt.

Lahm, Schuster und Rummenigge wurden für den Jahrgang 2022 gewählt. Kohler, Eckel, Streich, Klose und Lattek waren bereits im Jahrgang 2021 gewählt worden. Aufgrund der Corona-Pandemie fand eine Doppelauszeichnung statt.

Damit gehören 47 Fußball-Größen der „Hall of Fame“ an, die 2018 mit der Gründungself gestartet war. Bereits im Juli wurden die fünf ehemaligen Fußballerinnen Christa Kleinhans, Bärbel Wohlleben, Anne Trabant-Haarbach, Ariane Hingst und Nadine Angerer in die Auswahl aufgenommen.