Nach Spielabbruch Ajax gegen Feyenoord wird am Mittwoch fortgesetzt

Amsterdam Der am Sonntag abgebrochene niederländische Fußball-Klassiker zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam wird am Mittwoch ohne Zuschauer fortgesetzt. Das gab die Liga bekannt.

Das Spiel war wegen wiederholten Abbrennens von Pyrotechnik beim Stand von 3:0 für Meister Feyenoord in der 55. Minute abgebrochen worden. Der Schiedsrichter hatte die Partie in Amsterdam gemäß den Regeln der Liga beendet, nachdem Fans zweimal Leuchtraketen auf das Feld geschossen hatten. Bei dem Spiel waren keine Gästefans anwesend. Am Mittwoch soll es nun ab 14.00 Uhr weitergehen.