Alario-Doppelpack: Leverkusen siegt bei Herrlich-Rückkehr

Leverkusen. Das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen war für Heiko Herrlich nicht von Erfolg gekrönt. Augsburg verlor am Montagabend mit 1:3.

Bayer Leverkusen hat dank Doppelpacker Lucas Alario den zweiten Bundesligasieg in Folge gefeiert und ist auf Platz vier gestürmt. Beim Wiedersehen mit ihrem Ex-Trainer Heiko Herrlich siegte die Werkself durch die Treffer des Argentiniers (16./74.) und von Moussa Diaby (90.+3) gegen den FC Augsburg mit 3:1 (1:0). Damit blieb die Mannschaft von Coach Peter Bosz auch im 19. Aufeinandertreffen mit Augsburg unbesiegt. Es war zudem der fünfte Sieg in Folge gegen die bayrischen Schwaben.

Daniel Caligiuri (51.) glich zwischenzeitlich für die Gäste aus. Gegen den FCA musste Bosz erneut auf Kapitän Charles Aranguiz (Achillessehnenprobleme), Santiago Arias (Wadenbeinbruch), Paulinho (Kreuzbandriss) und Stürmer Patrik Schick (Muskelfaserriss) verzichten. Im Vergleich zum 6:2 beim Europa-League-Auftakt gegen OGC Nizza am vergangenen Donnerstag ersetzte Bosz einzig Wendell durch Daley Sinkgraven auf der Linksverteidigerposition - Rückkehrer Herrlich standen mit Ausnahme der verletzten Jan Moravek und Alfred Finnbogason alle Spieler zur Verfügung.

Die Anfangsviertelstunde gehörte den Augsburgern, die in einem variablen 4-4-2 agierten. Vor allem Michael Gregoritsch lief viel, brachte sich links wie rechts offensiv auffällig ein. Sein Abschluss bei seiner ersten Torraumszene ging jedoch weit vorbei (7.). Leverkusen wurde zunächst nur in Person von Leon Bailey auffällig, der FCA-Schlussmann Rafal Gikiewicz aus der Distanz direkt in die Arme schoss (12.).

Es brauchte einen unglücklichen, aber berechtigten Handelfmeter, um Bayer richtig ins Spiel zu bringen. Augsburgs Verteidiger Raphael Framberger sprang der Ball an den ausgestreckten Arm - Alario verwandelte, auch wenn Gikiewicz die Ecke antizipierte.

Bayer Leverkusen: Lars Bender muss verletzt raus

In der Folge verpassten es die Rheinländer, zu erhöhen: Bailey (19.) und Nadiem Amiri (28.) scheiterten am starken Gikiewicz. Niederlechner (27.) hatte bei einem schönen Schuss aus der Drehung den Ausgleich für den FCA auf dem Fuß. Verletzungsbedingt musste Bosz reagieren, weil sich Ex-Kapitän Lars Bender bei einem Luftzweikampf am Nacken verletzte. Ihn ersetzte Aleksandar Dragovic. Kurz vor der Pause hätte Alario (45.) erhöhen können, rutschte in aussichtsreicher Position aber aus.

Nachdem Diaby sich kurz nach dem Seitenwechsel, statt selbst zu schießen, für einen unnötigen Querpass vor dem Tor entschieden hatte, nutzte Augsburg die fehlende Konsequenz aus. Caligiuri ließ den zu passiven Sinkgraven stehen und platzierte den Ball ins kurze Eck.

Generell wirkte Augsburg etwas frischer, Leverkusen schien die Nizza-Partie noch in den Beinen zu haben. Bosz musste Mitte der zweiten Halbzeit reagieren, brachte das Toptalent Florian Wirtz für den enttäuschenden Exequiel Palacios.

Und Wirtz trat direkt in Erscheinung: Freistehend tauchte der 17-Jährige vor dem glänzend reagierenden Gikiewicz auf, den Nachschuss knallte Bailey an die Latte (66.). Alarios Kopfball (72.) landete am Pfosten, der zweite Versuch kurz später nach einem schönen Freistoß im Netz. (sid)