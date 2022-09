Arminia Bielefeld gleicht spät aus – Hannover siegt weiter

Darmstadt. Robin Hack hat Armina Bielefeld mit einem späten Treffer ein 1:1 bei Darmstadt 98 gerettet. Hannover 96 feierte den vierten Sieg in Serie.

Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld hat sich mit einem sehr späten Tor einen Punkt bei Darmstadt 98 erkämpft. Robin Hack erzielte den Ausgleich beim 1:1 (0:1) am Sonntag in der vierten Minute der Nachspielzeit. Durch den Punktgewinn verhinderte die Arminia das Abrutschen auf den Abstiegsrelegationsplatz. Darmstadt ist Tabellenvierter. Braydon Manu hatte die Hessen in der 8. Minute in Führung gebracht.

Hannover 96 setzte derweil seine Erfolgsserie bei Hansa Rostock fort. Die Niedersachsen gewannen an der Ostsee durch ein Tor von Maximilian Beier (41.) mit 1:0 (1:0). Es war der vierte Sieg für Hannover nacheinander. Der SV Sandhausen und der 1. FC Kaiserslautern trennten sich torlos. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball