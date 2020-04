Auch deutsche Liverpool-Fans zittern vor Abbruch der Premier League

Es kam wirklich alles zusammen: Der rutschige Rasen und Stollenschuhe, die nicht ihren Zweck erfüllten. Oder einfach Pech. Am 27. April 2014 unterlief Steven Gerrard ein folgenschweres Missgeschick. Tabellenführer FC Liverpool empfing an der Anfield Road am drittletzten Spieltag den FC Chelsea. Die Meisterschaft war zum Greifen nahe. Doch Kapitän Gerrard rutschte in Höhe der Mittellinie aus, Chelsea-Angreifer Demba Ba stürmte allein aufs Tor zu. Er traf zum 1:0. Die Londoner siegten 2:0. Liverpool trauerte.

Ein Ruf als notorischer Meisterschaftsverzocker

Nichts wurde es nämlich mit der ersten Meisterschaft seit zig Jahren. Die Reds spielten eine Woche später nur Unentschieden gegen Crystal Palace. Manchester City gewann sein Restprogramm und zog noch am 18-maligen Titelträger vorbei.

Der Klub hatte seinen Ruf als notorischer Meisterschaftsverzocker endgültig weg. Gerrards Fehler, der Anfang vom Ende, ist greifbar. Ein einfacher Fauxpas auf dem Feld. Nun droht ein ungreifbares Unglück noch größerer Dimension - und das bei 25 Punkten Vorsprung. Nicht mal seine größten Erzrivalen gönnen das dem Verein.

Liverpools Meisterschreck im Jahr 2020 heißt Corona

Liverpools Meisterschreck im Jahr 2020 heißt Corona, ist eine Pandemie und könnte zum Saisonabbruch der Premier League führen, wie es bereits im britischen Amateurfußball unterhalb der 7. Liga der Fall ist. Auch andere Optionen werden geprüft. Etwa ein Turnier in WM-Form, bei dem die Spieler isoliert werden. Ein Abbruch wäre der „Worst Case“, sagt Ralf Lehmann. Er ist Vorsitzender der German Reds, mit rund 450 Mitgliedern der größte Liverpool-Fanklub in Deutschland.

Die lange unerfüllte Sehnsucht der Fans

Um die Sehnsucht der Fans zu verstehen, muss man in die 1970er- und 1980er-Jahre zurückblicken. Liverpool gewann damals zehn Meisterschaften, vier Mal den Europapokal der Landesmeister. Große Triumphe. „Der Verein holte damals einen Titel nach dem anderen“, sagt Lehmann. „Wenn ich heute mit Fans spreche, die 60, 70 oder 80 Jahre alt sind, können die sich faktisch einfach nicht vorstellen, dass man nach 1990 nicht mehr die Meisterschaft gewonnen hat. Die Champions League 2005 hat es etwas rausgerissen. Nachhaltig war der Titel aber nicht.“

"Liverpool spielt die Saison des Jahrhunderts"

Jürgen Klopp gewann als Trainer mit Liverpool FC 25 von 26 Premier-League-Spielen. Nur gegen Manchester United haben sie in der Hinrunde zwei Punkte liegengelassen. Foto: Catherine Ivill/Getty Images

Alle dachten, dass es sich in diesem Jahr ändern wird- Jürgen Klopps furiose Mannschaft dominierte die Premier League nach Belieben. „Der ganze Verein wartet sehnsüchtig auf diesen Titel. Bei der Meisterfeier wären sicherlich 500.000 Menschen in Liverpool auf den Straßen gewesen. Jedes Hotel, jede Unterkunft war für den letzten Spieltag ausgebucht. Mir fällt keine Stadt ein, mit der man das vergleichen könnte. Liverpool spielt die Saison des Jahrhunderts - und dann kommt eine Seuche dazwischen“, klagt der 45 Jahre alte Lehmann. Aufgewachsen ist er in Dresden. Der westdeutsche Fußball war weit weg, Europapokal-Partien übertrug das DDR-Fernsehen jedoch live. Große Spiele, große Namen. Ian Rush, Kenny Dalglish. Beide sind lange in Rente. Dem Verein ist Lehmann treu geblieben. Nur die Titel fehlten plötzlich.

Die holte ausgerechnet der große Rivale Manchester United. Sir Alex Ferguson prägte eine Ära. Dem FC Liverpool blieb bloß Spott. Aber das, was die Reds derzeit durch machen, gönnt ihnen wohl selbst kaum ein United-Anhänger. „Der Anspruch Liverpools ist es, United wieder abzulösen. Drei, vier Titel holen. Das ist mit Jürgen Klopp auch realistisch“, meint Lehmann, der inzwischen in Hamburg lebt. „Er hat vom ersten Tag an alles richtig gemacht. Der richtige Mann ist beim richtigen Verein in der richtigen Stadt. Alles ist im Einklang. 70-jährige Fans vergleichen ihn schon mit Bill Shankly. Das hat kein Steigerungspotenzial mehr.“

Der Titel 2020 wäre genauso viel Wert wie einer nach einer normalen Spielzeit, ist Lehmann überzeugt. „Man hält es im Moment kaum aus“, sagt der Fanklub-Chef. Das Bangen wird wohl noch etwas weitergehen.