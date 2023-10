Ausschreitungen zwischen Fans vor Bayern-Spiel in Istanbul

Istanbul Vor dem Champion-League-Spiel des FC Bayern München bei Galatasaray in der türkischen Metropole Istanbul ist es zu Ausschreitungen zwischen Fans gekommen.

Die beiden Gruppen seien im zentralen Viertel Beyoglu aneinandergeraten, berichtete der Sender NTV. Auf Videos war zu sehen, wie Flaschen und Stühle durch die Luft flogen. Fünf Fußball-Anhänger wurden NTV zufolge verletzt, davon vier deutsche. Die Polizei sei eingeschritten.

Der Grund für die Auseinandersetzung war zunächst unklar. Die Partie wird am Abend (18.45 Uhr/Prime Video) angepfiffen. Nach den Siegen gegen Manchester United und beim FC Kopenhagen streben die Münchner in Istanbul ihren dritten Erfolg in der Gruppenphase an. Das würde sie auch dem Gruppensieg ein großes Stück näher bringen. Galatasaray ist aktuell Tabellenzweiter.