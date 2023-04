Barça-Trainer Xavi: Yamal kann „besonderer Spieler“ werden

Barcelona Fast hätte Lamine Yamal bei seinem Debüt sogar ein Tor erzielt. Aber auch ohne Treffer scheint dem Teenager eine große Fußball-Zukunft bevorzustehen. Sein Trainer kennt sich aus.

Der frühere Welt- und Europameister Xavi wusste, wovon er sprach. Der heute 43 Jahre alte Trainer des FC Barcelona begann seine eigene große Karriere einst selbst in der legendären katalanischen Nachwuchsabteilung „La Masia“ - so wie jetzt der 15 Jahre alte Spanier Lamine Yamal, der am Samstagabend sein Profidebüt für Barça gefeiert hatte. „Er kann ein sehr besonderer Spieler werden“, sagte Xavi nach dem 4:0 gegen Betis Sevilla, das die Katalanen noch ein Stück näher an den Meistertitel brachte.

Yamal, seinem Club zufolge der jüngste Barcelona-Debütant in der Primera División, war in der 83. Minute eingewechselt worden - für den auch gerade erst 18-jährigen Gavi. „Ich habe ihm gesagt, er soll etwas probieren“, sagte Xavi. „Und Junge, das hat er getan, mit 15 Jahren, stellt euch das mal vor. Er hat fast noch ein Tor geschossen und fast eins vorgelegt.“