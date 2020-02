Bayern-Torwart Neuer warnt vor Pokalspiel auf Schalke

Eher am Rande ging es hinterher auch um die Pokal-Auslosung, die dem FC Bayern Anfang März die Dienstreise zum FC Schalke 04 eingebracht hat. Ein Viertelfinale also, das eher nicht nach einer kleinen Hürde klingt, wenngleich die Münchner seinen Heimatverein jüngst beim 5:0 in der Bundesliga „niedergespielt“ hätten, wie Torwart Manuel Neuer es nannte.

Doch der Kapitän des FC Bayern und der Nationalmannschaft relativierte auch umgehend. Schließlich stehe im Pokal „ein ganz anderes Spiel“ an, „ein K.o.-Spiel“, sagte Neuer, da müsse man „immer höllisch aufpassen, jeder Fehler wird knallhart bestraft.“

Die als eher nachrangig eingestuften Sätze des Torwarts passten nach dem 0:0 gegen RB Leipzig aber durchaus gut zum Hauptthema des Sonntagabends. Der Bundesliga-Vergleich zwischen dem Tabellenersten aus Bayern und dem Zweiten aus Sachsen trug ja ebenfalls Züge eines K.o.-Spiels. Hätten die Münchner das sogenannte Topspiel gewonnen, beispielsweise durch ein spätes 1:0 von Leon Goretzka, dessen Schuss Leipzigs Torwart Peter Gulacsi parierte, wäre der Titelkampf zumindest gefühlt schon vorentschieden gewesen bei dann vier Punkten Vorsprung auf RB und deren sechs auf Borussia Dortmund.

So aber blieb es bei einem Zähler Puffer auf Leipzig – und Goretzka war „frustriert“, wie er sagte. Vier Punkte Vorsprung haben die Münchener auf die Borussia aus Mönchengladbach, die aufgrund der sturmbedingten Absage des Duells mit dem 1. FC Köln allerdings noch ein Nachholspiel zu absolvieren hat.

RB Leipzig vergibt Großchancen in München

Nicht nur Goretzka musste mit seiner vergebenen Chance hadern, weil die Münchner so eine gute gute Gelegenheit auf den angestrebten Weg zum achten Ligatitel in Serie verpassten. Grund zum Ärgern hatten auch die Gäste, weil sie es in der zweiten Halbzeit versäumt hatten, ihre Großchancen durch Marcel Sabitzer und Timo Werner zu verwerten, wodurch sie die Tabellenführung wieder übernommen hätten.

„Insgesamt die klareren Chancen“ habe man gehabt, bilanzierte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann, was sein Münchner Kollege Hansi Flick nicht bestreiten wollte. Leipzig habe fürs Konterspiel „richtige Pfeile“, sagte er, „deswegen macht es mich aber auch stolz, dass wir zu Null gespielt haben, auch wenn wir das ein oder ander Mal auch Glück hatten.“

Die Münchner gingen mit der Ahnung in den Feierabend, „dass es noch ein harter Weg ist, dieses Jahr Meister zu werden“, wie Flick befand. So langsam stellt sich durchaus die Frage, ob dem Phänomen des Nachlassens im Spielverlauf nicht ein übergeordnetes Muster zu Grunde liegt, das sich noch zum größeren Problem auswachsen könnte im Frühjahr, wenn es endgültig um die Titel geht.

Bayern-Profi Müller vermisst den Siegeswillen

Dreimal hintereinander waren binnen acht Tagen mit zunehmender Spieldauer Turbulenzen und ein Mangel an Souveränität zu beobachten, in Mainz (3:1), im Pokal-Achtelfinale gegen Hoffenheim (4:3) und nun gegen Leipzig. Zunächst überlegen geführte Spiele gerieten in unterschiedlich starker Ausprägung zu Zitterpartien. Schon beim zuvor einzigen Mal in dieser Saison, als die Bayern als Tabellenführer antraten, waren sie den ersten Platz durch die 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim im Oktober sofort wieder los. Nun fehlte auch im zweiten Spiel als Tabellenführer nicht viel dafür.

In diese Richtung zielte auch Thomas Müller, der beklagte, der „absolute Siegeswillen“ habe gefehlt, „wir konnten nicht über unseren Schatten springen.“ Ähnlich äußerte sich Hasan Salihamidzic, als er anmahnte, sich besser schnell wieder das 5:0 gegen Schalke vor gut zwei Wochen zum Vorbild zu nehmen. „Wir müssen sehen, dass wir wieder unser Spiel aufziehen, unser hundertprozentiges Leistungsvermögen abrufen“, sagte der Sportdirektor.

FC Chelsea gilt als mahnendes Beispiel

Er klang dabei, als vermisse er jene K.o.-Qualität, die nicht nur im Boxen Schwergewichts-Champions ausmacht und beispielsweise auch im Viertelfinale des Pokals nötig ist. Oder im Achtelfinale der Champions League, in der Ende Februar und Mitte März die beiden Verabredungen mit dem FC Chelsea anstehen. Die Londoner firmieren seit dem Endspiel der europäischen Eliteliga 2012 als mahnendes Beispiel in der Vereinschronik der Bayern. Das damals in München ausgetragene sogenannte „Finale dahoam“ hatten die lange hochüberlegenen Gastgeber spät aus der Hand gegeben. Verpasst hatten sie damals, zuvor den K.o. zu setzen.